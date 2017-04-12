Эксперт: команда Трампа посоветовала ему пойти на резкий разрыв с РФ

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон прилетел в Москву, где намерен обсудить с руководством России ситуацию в Сирии. Официальные переговоры намечены на 12 апреля. Визит комментирует эксперт, руководитель агентства "Внешняя политика", программный директор Валдайского клуба Андрей Сушенцов.

"Мы думаем к концу лета станет понятно удалось ли Дональду Трампу реализоваться как президенту США, который может продвигать нужные ему инициативы. Тогда он смог бы подойти к вопросам внешней политике более взвешено", — сказал Сушенцов.

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