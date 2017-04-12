В День Космонавтики, летчик-испытатель Анатолий Соловьев приоткрыл завесу тайны над сложным и интересным вопросом: чем пахнет в космосе.

"В космосе много запахов, становишься "нюхачом", специалистом. Начинаешь улавливать новые запахи, которые отличаются от воздуха, которым ты дышишь внутри станции, и малейшее отличие в запахах воспринимаешь моментально, как профессионал, который работает в этой области. Конечно в космосе есть определенный запах, который ты не чувствуешь, но он есть. Просто потому, что это закрытый объем", — сказал Соловьев корреспонденту Sputnik Латвия.

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