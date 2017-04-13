Европейский вещательный союз собирается принять санкции против Украины

Киев будет делать все, чтобы решить проблему, о которой, не допуская российскую участницу Юлию Самойлову, никто не думал. Европейский вещательный союз (EBU) может ввести против Украины санкции. Европейские партнеры Украины также недовольны тем, что песенный конкурс превращается в сложную проблему отношений разных стран. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал политолог Максим Жаров.

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