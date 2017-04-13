Евроскептики наступают: повторит ли Евросоюз судьбу СССР

Евроскептицизм продолжает крепчать в странах "старушки" Европы. Идеи укрепления национальных суверенитетов и независимости от Евросоюза поддерживает все большее число избирателей.

Германия, Испания, Италия — это лишь немалый список стран, в которых все чаще слышны возгласы граждан о независимости от Евросоюза. Набирает электоральные очки "железная леди" французской политики и гроза целостности Евросоюза, лидер "Национального фронта Марин Ле Пен.

Каковы шансы на успех правых партий в Евросоюзе, и не постигнет ли единое европейское сообщество судьба СССР после возможного прихода к власти евроскептиков?

Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал политолог-международник, заведующий кафедрой Института международных отношений Николай Афанас.

Кстати, не пропустите: у Sputnik Молдова активные ленты в Facebook, ВКонтакте и "Одноклассниках".

Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.

Скачать приложение для iPhone >>

Скачать приложение для Android >>