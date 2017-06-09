Талибов призвали к миру

Президент Афганистана Ашраф Гани призвал боевиков организации "Талибан" к мирным переговорам. В ходе международной конференции "Кабульский процесс по восстановлению мира в стране" он заявил, что это не бессрочное предложение и что время на исходе. В случае несогласия, предупредил афганский лидер, талибы столкнутся с серьезными последствиями.

Между тем, ситуация в Афганистане продолжает ухудшаться. За неделю до конференции в стране произошел один из самых крупных терактов с момента свержения талибов в 2001 году. Погибли более 150 человек, сотни получили тяжелейшие ранения.

Отношения талибов с властями Афганистана в эфире радио Sputnik комментирует Глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

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