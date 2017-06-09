Наука против малярии: есть ли шанс победить страшную болезнь

Малярия является страшной платой за комфортный и мягкий климат — риску малярии подвергается почти половина населения в мире. Максимальное число случаев заболевания малярией и смерти от нее происходит в Африке к югу от Сахары. Однако Юго-Восточная Азия, Латинская Америка и Ближний Восток также подвергаются риску. К сожалению, случаи заболевания есть и в Европе. По данным на 2015 год, передача малярии продолжалась в 91 странах и территориях.

Но есть хорошая новость — в Нидерландах начались практические испытания препарата, который может стать первой вакциной от малярии. Международная исследовательская группа во главе с португальскими учеными тестирует новый метод на тридцати волонтерах. Особенность метода в том, что добровольцам нужно будет позволить укусить себя комарам, которые переносят неопасные для человека генетически модифицированные особи паразита Plasmodium, который и вызывает болезнь.

О том, справится ли мир с малярией, в эфире радио Sputnik говорит Руководитель отдела Центрального института эпидемиологии России Вадим Покровский.

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