Стал ли мир вновь многополярным

Многополярность, как термин относящийся к политическому устройству мира, предполагает наличие на планете нескольких полюсов силы, таких как военный, цивилизационный полюс, политический и экономический. Некоторые эксперты утверждают, что сейчас мир однополярен и гегемоном являются США.

Однако другие аналитики говорят, что после распада СССР и окончания холодной войны, биполярный мир, представленный полюсами США и СССР, постепенно сменяется многоцентричным, где нет двух противоборствующих центров и периферии в виде третьего мира. В том числе такой точки зрения придерживается и президент Молдовы Игорь Додон, по крайней мере он высказал эту мысль на Петербургском международном экономическом форуме.

Так ли это, становится ли мир многополярным и каковы перспективы этой многополярности, в эфире радиостудии Sputnik Молдова говорит российский политолог и независимый эксперт Игорь Николайчук.

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