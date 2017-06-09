Спасут ли Днестр Украина с Молдовой

Верховная Рада Украины, наконец, спустя 5 лет после подписания, ратифицировала Днестровский бассейновый договор. Документ подписан между правительствами Украины и Республики Молдова в Риме 29 ноября 2012 года. Он долго не вступал в силу из-за затягивания его ратификации в Украине. Молдавское правительство одобрило договор еще в январе 2013 года.

Ратификация договора Украиной вызвала настоящий прилив радости у экологов Молдовы и Украины. Данный договор, по словам экспертов, является той платформой, на основании которой возможно спасение главной речной артерии Молдовы.

О том, как договор будет воплощаться на практике, в эфире радиостудии Sputnik Молдова говорит директор международной ассоциации хранителей Днестра "Эко Тирас" Илья Тромбицкий.

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