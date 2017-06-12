Скупой платит дважды: в Польшу доставили сжиженный газ из США

Исторический и переломный момент. Именно так в Госдепе назвали первую поставку сжиженного природного газа в Польшу. Накануне из США прибыл танкер с сжиженным газом.

© Sputnik/ Алексей Даничев "Газпром" ориентируется на новую цену нефти в 2017 году

Соглашение с американской фирмой Cheniere Energy польская энергетическая компания PGNIG заключила в конце апреля. Позднее был подписан еще один аналогичный договор. В будущем польская сторона хочет заключить с США долгосрочное соглашение. В Госдепе считают, что диверсификация газовых поставок позволит Варшаве усилить свои позиции в переговорах с "Газпромом".

Действительно ли сжиженный газ дешевле природного, который поставлялся из России, и почему Польша ставит геополитические амбиции выше вопроса стоимости "голубого топлива" и собственной выгоды.

Об этом в эфире радио Sputnik рассказал заведующий сектором экономического департамента российского Института энергетики и финансов Сергей Агибалов.

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