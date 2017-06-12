Когда Тереза скажет "мэй": чем закончатся выборы в Великобритании

Победу на досрочных парламентских в Туманном Альбионе одержали консерваторы, однако они потеряли абсолютное большинство, которое у них было в предыдущем составе высшего законодательного органа Великобритании.

Тори получили 304 мандата, а лейбористы — 257. По сравнению с прошлыми выборами они существенно улучшили свой результат.

Лейбористам, например, удалось заполучить мандаты в тех округах, в которых они никогда до этого не побеждали. Их лидер Джереми Корбин уже призвал Терезу Мей уйти в отставку. По его словам, консерваторы потеряли места, потеряли голоса, поддержку и доверие.

Чем закончатся результаты выборов в Соединенном королевстве для премьер-министра Терезы Мэй, и как прошедшее голосование отзовется на процессе Brexit — начавшегося выхода Великобритании из ЕС?

Об этом в эфире радио Sputnik рассказал проректор Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец.

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