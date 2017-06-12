"Фейк" - главный аргумент Запада в информационной войне

Журналисты телеканала "Russia Today" разоблачили историю о мальчике, названном "символом страданий Алеппо". Об этом заявила главный редактор телеканала Маргарита Симоньян.

© Sputnik/ Рамиль Ситдиков Мальчик из Алеппо: Симоньян рассказала о разоблачении циничного фейка

Отец мальчика рассказал корреспондентам RT, что "Белые каски" долго фотографировали сына, прежде чем оказать помощь. Он заявил, что тяжесть ранений его сына сильно преувеличили, а снимки использовали в корыстных целях.

О "фейковых" репортажах, используемых Западом, рассказал политолог, председатель Общероссийского Общественного Движения "Реформы — Новый Курс", кандидат политических наук Сергей Журавский.

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