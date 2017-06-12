"Фейк" - главный аргумент Запада в информационной войне

Журналисты телеканала "Russia Today" разоблачили историю о мальчике, названном "символом страданий Алеппо". Об этом заявила главный редактор телеканала Маргарита Симоньян.
Отец мальчика рассказал корреспондентам RT, что "Белые каски" долго фотографировали сына, прежде чем оказать помощь. Он заявил, что тяжесть ранений его сына сильно преувеличили, а снимки использовали в корыстных целях.
О "фейковых" репортажах, используемых Западом, рассказал политолог, председатель Общероссийского Общественного Движения "Реформы — Новый Курс", кандидат политических наук Сергей Журавский.
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