Смогут ли румынские ученые предупреждать молдаван о землетрясении

Молдова находится в сейсмоопасной зоне. Каждые 30-40 лет в Карпатах происходит сильное землетрясение, поэтому прогнозирование землетрясений для жителей нашего региона, вопрос очень актуальный.

Кроме того, эпицентр карпатского землетрясения расположен, как правило, в зоне Вранча, в Румынии. После землетрясения толчки ощущаются в Молдове через 30-40 секунд. Есть ли возможность у румынских сейсмологов оповещать Молдову о случившемся землетрясении? Что это даст населению нашей страны? Способно ли это оповещение спасти человеческие жизни?

На эти вопросы в эфире радиостудии Sputnik Молдова отвечает заместитель директора по науке Института геологии и сейсмологии АНМ Василе Алказ.

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