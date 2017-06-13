Зачем ЕС единая прокуратура

Страны ЕС договорились создать общеевропейскую прокуратуру. Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС. Данная структура займется расследованием и преследованием в судебном порядке "за мошенничество в ЕС и другие преступления, затрагивающие финансовые интересы союза" говорится в заявлении. Прокуратура должна будет работать как коллегиальная структура из двух уровней. Центральный уровень возглавит главный прокурор Европы, на которого ляжет общая ответственность за работу. Во второй уровень войдут прокуроры из государств-участниц ЕС. Они будут отвечать за повседневное проведение уголовных расследований и судебных преследований.

О том, сможет ли общеевропейская прокуратура достичь успехов в борьбе с международной преступностью в эфире радио Sputnik говорит адвокат, специалист по международному праву Мария Ярмуш.

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