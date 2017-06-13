Уедет ли из страны каждый третий молдаванин

Последние исследования американского института общественного мнения Джорджа Гэллапа неутешительны для демографической ситуации в Республике Молдова. Согласно исследованию, 35% взрослого населения нашей страны выразили желание эмигрировать, вместе с тем в период с 2010 по 2012 год — их было 32%.

Соотносятся ли данные американских ученых с исследованиями молдавских экспертов? Можно ли сравнивать миграционные процессы в Молдове с отъездом населения из охваченных конфликтами Сирии или Афганистана? Об этом и многом другом в эфире радиостудии Sputnik Молдова говорит молдавский социолог Василий Кантаржи.

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