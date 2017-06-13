Террористы готовятся дестабилизировать Центральную Азию

Президент РФ Владимир Путин заявил, что террористическая организация "Исламское государство" готовит планы по дестабилизации ситуации в Центральной Азии и южных регионах России. Он также сообщил, что расследование теракта в Петербурге подтвердило существование ячеек организации в странах ШОС.

Директор российского Центра общественно-политических исследований Владимир Евсеев в эфире радио Sputnik говорит о том, что можно сделать для борьбы с террористической угрозой в рамках Шанхайской организации сотрудничества.

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