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Богдан Безпалько
© Sputnik/ Александр Натрускин

"Интервью с Путиным": откровенно о политике и не только

Интервью
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В США начался показ документального фильма Оливера Стоуна "Интервью с Путиным"; картина вышла в эфир кабельного телеканала Showtime - свою оценку фильму и интервью с лидером России в эфире радио Sputnik дал политолог Богдан Безпалько

В США в эфир одного из частных телеканалов вышел документальный фильм знаменитого американского режиссера Оливера Стоуна "Интервью с Путиным".

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Оливер Стоун готовил свой фильм на протяжении двух лет. По словам самого режиссера, он снял картину, чтобы в США смогли понять другую, альтернативную точку зрения на мировые события, а не ту, которой принято придерживаться в заокеанской державе.

Насколько документальная картина открыла людям иную ретроспективу политических событий в мире?

Удалось ли режиссеру приоткрыть шоры западной пропаганды, через которые жители США и Европы смотрят на политику России и ее лидера?

Ответы на эти вопросы в эфире радио Sputnik озвучил политолог, член президиума Совета при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям Богдан Безпалько.

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"Фильм Оливера Стоуна и его беседа с Владимиром Путиным — честный и откровенный разговор. Просто, в силу того, что этот разговор ведется с президентом России — личностью популярной и уважаемой во всем мире, эта беседа становится доступной всему миру. Этот разговор уже не является уделом политтехнологов, экспертов или историков, он становится доступным к восприятию для каждого человека благодаря авторитету президента России", — заявил Безпалько.

По словам политолога, мысли российского лидера, озвученные в фильме, кому-то могут показаться простыми, кому-то спорными. Но, благодаря понятному и откровенному разговору, они стали понятны всем, кто интересуется мировой политикой. Оливер Стоун, по мнению собеседника, постарался в картине максимально приблизиться к России и понял, что главная стратегия страны — это стратегия правды.

Фрагменты документального фильма Интервью с Путиным
Associated Press
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"Правда всегда выигрывает в мире, даже если она в меньшинстве, просто потому, что это — неоспоримые факты. В данном случае, Оливер Стоун, которого сложно упрекнуть в политкорректности, который делал художественные фильмы, направленные против американского мейнстрима, который понимает историю США по-другому, решил присоединиться в интервью с Путиным к мировой стратегии правды", — заключил Безпалько.

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