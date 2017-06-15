Кирилл Разлогов: Баталов создал специфический образ советского человека

Утром 15 июня скончался легендарный советский актер Алексей Баталов. Баталову было 88 лет, два месяца находился в больнице, так как сломал ногу; позже он был переведен в реабилитационный центр. Актер снялся более чем в 40 фильмах, одна их самых знаменитых и любимых в народе его ролей — Гоша в фильме Владимира Меньшова "Москва слезам не верит".

Об Алексее Баталове, актере и человеке в эфире радио Sputnik вспоминает кинокритик, публицист, автор и ведущий программы "Культ кино", директор Российского института культурологии Кирилл Разлогов.

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