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Президент России Владимир Путин
© Sputnik/ Михаил Метцель

Путин рассказал о своих внуках

Интервью
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Президент России Владимир Путин в ходе "прямой линии", которая длилась почти четыре часа, ответил на 73 вопроса; россиян заинтересовал вопрос и личного характера: как поживают внуки президента - глава российского государства не ушел от вопроса и рассказал о своих потомках

Традиционные телевизионные "прямые линии" появились еще во время первого президентского срока Путина. Первая состоялась 24 декабря 2001 года, четырнадцатая прошла 14 апреля 2016 года. В прошлом году количество обращений к президенту превысило 2,3 миллиона.

Прямая линия с президентом РФ В. Путиным
© Sputnik/ Михаил Климентьев
Прямая линия с Путиным: я к вам заеду, свяжусь с вами, поговорим лично

Экономика, санкции, сельское хозяйство, проблемы малого и среднего бизнеса, демография, ситуация на Украине, главные вопросы международной повестки и самые обсуждаемые внутрироссийские темы последних месяцев, от передачи Исаакия РПЦ до сноса "хрущевок", а также многочисленные просьбы личного характера — все это прозвучало в режиме онлайн в эфире российских федеральных телеканалов.

Ответил Владимир Путин и на вопрос о том, как поживают его дети и внуки. Российский лидер отметил, что его дети не вмешиваются в политику, живут в Москве как обычные люди.

"Что касается внуков, кто-то уже в детский сад ходит, — добавил он, — "Понимаете, в чем дело, я не хочу, чтобы они росли какими-то "принцами крови", я хочу, чтобы они нормальными людьми росли. Для этого им нужно обычное общение, рядовое общение в детских коллективах", — пояснил президент России

Кроме того, в ходе "прямой линии" Владимир Путин рассказал о рождении второго внука.

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Теги:
личная жизнь, внуки, президент России, судьба, Владимир Путин, Путин, дети, администрация президента, Кремль, Владимир Путин, Москва, Молдова, Россия, Кишинев






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