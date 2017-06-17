Нужна ли медицинская страховка молдавским туристам и что с ней делать

Грипп, воспаление легких, аппендицит, перелом, инфаркт или инсульт — к превеликому сожалению, опасность внезапного заболевания подстерегает нас и в зарубежных поездках, в том числе и на курортах. Более того — именно на курортах люди порой теряют бдительность и осторожность, что увеличивает риск травмы или болезни. Медицинская страховка является необходимым документом для поездки за рубеж, однако и в этом случае некоторые граждане Молдовы умудряются пренебречь документом, который может оказаться, в прямом смысле слова, спасительным.

О том, для чего нужна молдавским туристам медицинская страховка и что с ней в случае необходимости делать, в эфире радиостудии Sputnik Молдова говорит эксперт по внешнему туризму, директор одного из туристических агентств Прасковья Кулева.

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