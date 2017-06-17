Являются ли аполитичные граждане Молдовы идиотами

Ничего оскорбительного, просто факт — людей, не участвующих в общественной и политической жизни, в Древней Греции называли идиотами. Именно из Древней Греции происходит это слово, которое сейчас является и ругательством, и медицинским термином. Человек, не участвующий общественной жизни, в общем собрании граждан полиса и иных формах государственного и общественного демократического управления.

Стоит ли проводить параллели, или они будут излишне сомнительными? Можно ли "примерить" древнегреческие взгляды на гражданское общество Молдовы? Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассуждает психолог Елена Ковалева.

"Мы сейчас сравниваем общество античное и современное. Я думаю, что это не совсем корректно. Поэтому это высказывание, думаю, не стоит обращать к нашему сегодняшнему дню. Я бы сказала по-другому — каждый человек проходит ряд этапов в развитии своей личности. Когда-то его интересы и потребности направлены только на самого себя. Потом — на круг друзей и знакомых. И только, когда он достигает высокого уровня развития, он понимает, что может решать вопросы социального широкого круга", — сказала психолог.

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