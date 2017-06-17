Уехали ли из Молдовы все "лучшие люди"

Демографическая статистика Молдовы демонстрирует удручающие данные — каждый день из нашей страны уезжает примерно 109 человек. Возвращаются далеко не все, демографические тенденции таковы, что в последние годы наши трудовые мигранты пытаются "перетянуть" семью на новую Родину, а не слать деньги в Молдову на ее содержание.

Вместе с тем, некоторые эксперты утверждают, что из нашей страны уехали самые предприимчивые, активные и интеллектуально развитые граждане, представляя оставшихся чуть ли не "людьми второго сорта".

Свое мнение об этом вопросе в эфире радиостудии Sputnik Молдова высказывает Глава Ассоциации социологов и демографов Молдовы Виктор Мокану.

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