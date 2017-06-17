Перерос ли антикоммунизм США в русофобию

Термин "русофобия", по мнению некоторых экспертов, впервые употребил поэт Фёдор Тютчев, который, противопоставлял русофобии панславизм. Термин подразумевает предвзятое, неприязненное, враждебное отношение к России, русской национальности, русскому языку и даже Русской православной церкви. Существуют различные точки зрения на данный вид фобии — кто-то считает, что это вообще миф, кто-то, что это отголоски антисоветских страхов, а кто-то — зоологической фобией на уровне антисемитизма.

В 2017 году, на Петербургском экономическом форуме, президент России Владимир Путин сказал, что русофобия в некоторых странах хлещет через край и это связано с утверждением многополярного мира, что не нравится монополистам.

Своим мнением на данную проблему в эфире радиостудии Sputnik Молдова делится российский политолог и независимый эксперт Игорь Николайчук.