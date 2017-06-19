"Цирка с конями" в Латвии больше не будет

В четверг, 15 июня, Латвийский Сейм в окончательном чтении утвердил поправки, которые запрещают использовать для участия в цирковых представлениях диких животных. Зоозащитники одерживают одну победу за другой — несколько ранее, в парламенте Чехии приняли законопроект о запрете убивать животных ради меха.

Депутат Сейма Латвии Юлия Степаненко в эфире радио Sputnik комментирует запрет Латвийского Сейма.

"Подписи были собраны не на официальной платформе и вызывают вопросы, они пыталась помочь цирковым артистам. Есть примеры самых гуманных цирков, таких как в Германии, где очень хорошее отношение к животным, но и они не смогут выступить. Потом они пойдут еще дальше, на этом они не остановятся", — уверена собеседница.

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