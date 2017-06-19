Олег Морозов: к мусульманам в Британии относятся насторожено

Инцидент с наездом фургона на людей возле мечети в Лондоне является очередной атакой на общие ценности, связанные с толерантностью, свободой и уважением, заявил мэр Лондона Садик Хан, комментируя трагические события минувшей ночи.

Хан также призвал лондонцев сохранять спокойствие и бдительность, сообщать обо всем подозрительном полиции. Полиция Лондона развернула дополнительные силы в городе, чтобы обеспечить безопасность гражданам и особенно тем, кто соблюдает Рамадан.

По мнению главы Мусульманского Совета Великобритании, (Muslim Council of Britain, MCB) Харуна Хана, совершивший наезд на людей в Лондоне действовал преднамеренно и руководствовался исламофобскими настроениями.

Трагический инцидент в эфире радио Sputnik комментирует Член Комитета Совета Федерации по международным делам России Олег Морозов.

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