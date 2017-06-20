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Игорь Моржаретто
© Photo: Facebook / Игорь Моржаретто

Розетка вместо заправки: есть ли будущее у электромобилей

Интервью
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Машина, заряжающаяся от сети в 220 Вольт: еще 15 лет назад это считалось фантастикой, а сегодня – объективное достижение науки и техники; есть ли будущее у массовой эксплуатации электромобилей? Ответ на этот вопрос в эфире радио Sputnik дал эксперт в области автодела Игорь Моржаретто

Один из основоположников научной фантастики Жюль Верн в XIX веке и представить не мог, что автомобиль смогут заряжать от обычной сети электропитания. В своем романе "Властелин мира" писатель только представлял вымышленную машину-амфибию, которая может передвигаться в четырех разных средах: по суше, по воде, под водой и по воздуху. 

В наше время, автомобили, конечно, не плавают и не летают. Однако сегодня наука и техника пришли к тому, что вскоре многие автолюбители могут пересесть с "железных коней", "питающихся" бензином и дизтопливом, на электромобили, которые, подобно смартфону или другому электронному девайсу, можно будет заряжать от обычной розетки в 220 Вольт. По крайней мере, амбициозный проект по оборудованию зарядных станций для электромобилей скоро может быть воплощен в столице Латвии — Риге.    

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© Sputnik/ Игорь Подгорный
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В течение трех лет в Риге появятся зарядные станции для электромобилей.

Общая стоимость проекта составляет 3 миллиона 650 тысяч евро. Большую часть средств (85 процентов стоимости имплементации проекта) предоставит Европейский союз в рамках программы региона Балтийского моря на 2014-2020 годы "INTERREG".

Латвия же будет обязана заплатить 240 тысяч евро. Также самоуправление намерено закупить электромобили для пожилых людей и людей с ограниченными возможностями.

О том, есть ли будущее у массового использования электромобилей, в том числе и в социально-гуманитарной сфере жизни города, в эфире радио Sputnik рассказал эксперт по автоделу, партнер аналитического агентства "Автостат" Игорь Моржаретто.

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Теги:
электрокар, техника, использование, электромобиль, наука, инновации, Игорь Моржаретто, Латвия, Рига, ЕС, Брюссель, Общество






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