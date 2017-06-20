Насколько перспективно в Молдове быть журналистом

Период экзаменов на степень Бакалавра закончился, и теперь для вчерашних лицеистов наступает самая жаркая пора. Многие абитуриенты сомневаются, думают, кем стать, принесет ли будущая профессия хоть сколь-либо ощутимый заработок, не ошибется ли молодой человек с выбором дела, которому планирует посвятить всю жизнь.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Какую "Перспективу" готовит Sputnik Молдова для молодых журналистов

Что называется, пока некоторые сомневаются, международное информационное агентство и радио Sputnik Молдова действует решительно. Второй раз подряд в республике прошел конкурс для молодых журналистов "Перспектива", где молодые и амбициозные могли провести пробу пера, выставить на суд компетентного жюри свои работы, посоревноваться в мастерстве подачи материалов в аналитическом, информационном и публицистическом жанрах.

Тех, кто только делает самые первые шаги по пути к обретению профессии журналиста, агентство Sputnik Молдова тоже не забыло.

Для них в 2017 году была открыта "Школа инновационной журналистики", где ребята могли поучаствовать в эксклюзивных мастер-классах и круглых столах, проведенных настоящими профессионалами, корифеями пера, среди которых: генеральный директор агентства "Новости-Молдова" Рита Цвик, ректор Славянского университета республики Татьяна Млечко, руководитель учебных программ МИА "Россия Сегодня" Олег Щедров, доктор педагогики Ирина Цвик, руководитель образовательных и просветительских проектов Российского центра науки и культуры Виктор Костецкий, декан факультета коммуникаций российской Высшей школы экономики Татьяна Тихомирова, российский политолог, генеральный директор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов.

© Sputnik / IRINA LEAHOVA Мамонтов рассказал, как не превратиться в живые памятники

Мы решили задаться вопросом: насколько перспективно в Молдове работать журналистом, и сможет ли молодой человек, посвятивший себя этому делу, впоследствии прокормить семью?

Почему молодые люди тянутся к журналистской профессии?

Каких успехов им удается достичь в самом начале пути, и как это оценивают опытные профессионалы?

Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал руководитель международного информационного агентства Sputnik Молдова Владимир Новосадюк.

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