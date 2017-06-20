Сколько Великобритания заплатит за Brexit

После того, как британцы проголосовали на референдуме за выход Туманного Альбиона из состава Евросоюза, власти полуострова озаботились стоимостью вопроса.

Поначалу озвучивались суммы, близкие к десяти миллиардам евро, однако потом риторика Брюсселя несколько смягчилась равно, как и упала сумма "контрибуции" за свободу от единой "старушки Европы".

Евросоюз займет дружелюбную, но твердую позицию в переговорах по Brexit. Об этом заявил еврокомиссар по экономике и финансам Пьер Москович. По его словам, все сценарии по выходу Великобритании из ЕС уже продуманы.

Теперь стороны намерены обсудить принципы совместной работы и бюджетные обязательства, отметил еврокомиссар.

О том, как долго продлится процесс Brexit-a, и сколько в итоге заставят заплатить Великобританию за свободу от ЕС в эфире радио Sputnik рассказал российский независимый политический аналитик Андрей Кипрович.

Кстати, не пропустите: у Sputnik Молдова активные ленты в Facebook, ВКонтакте и "Одноклассниках".

Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.

Скачать приложение для iPhone >>

Скачать приложение для Android >>