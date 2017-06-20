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Андрей Кипрович
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Сколько Великобритания заплатит за Brexit

Интервью
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Какими финансовыми затратами для Туманного Альбиона обернется процедура выхода из ЕС - об этом в эфире радио Sputnik рассказал независимый аналитик Андрей Кипрович

После того, как британцы проголосовали на референдуме за выход Туманного Альбиона из состава Евросоюза, власти полуострова озаботились стоимостью вопроса.

Поначалу озвучивались суммы, близкие к десяти миллиардам евро, однако потом риторика Брюсселя несколько смягчилась равно, как и упала сумма "контрибуции" за свободу от единой "старушки Европы".

Города мира. Лондон
© Sputnik/ Александр Вильф
Вице-спикер Госдумы: Brexit будет длительным

Евросоюз займет дружелюбную, но твердую позицию в переговорах по Brexit. Об этом заявил еврокомиссар по экономике и финансам Пьер Москович. По его словам, все сценарии по выходу Великобритании из ЕС уже продуманы.

Теперь стороны намерены обсудить принципы совместной работы и бюджетные обязательства, отметил еврокомиссар. 

О том, как долго продлится процесс Brexit-a, и сколько в итоге заставят заплатить Великобританию за свободу от ЕС в эфире радио Sputnik рассказал российский независимый политический аналитик Андрей Кипрович.

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Теги:
Тереза Мэй, последствия Brexit, Brexit, Англия, Великобритания, ЕС, Евросоюз, Андрей Кипрович, Тереза Мэй, Евросоюз, Лондон, Великобритания, Брюссель






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