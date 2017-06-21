Зачем в Молдове пытаются ограничить вещание российских телеканалов

Законодательная инициатива парламентариев из правящей коалиции об ограничении вещания в Молдове информационно-аналитических программ российских телеканалов уже начинает вызывать некоторые разночтения, как в обществе, так и среди представителей власти. Если члены правящего большинства заявили о решимости принятия данного законопроекта, то глава государства Игорь Додон высказал решимость любыми путями не дать документу ход.

Кто будет отделять зерна от плевел и определять: что является пропагандой, а что — нет? И как ограничение вещания в Молдове информационно-аналитических программ российских СМИ отразится на двусторонних молдавско-российских отношениях?

© Sputnik/ Михаил Воскресенский Об ограничении вещания российских телеканалов и европейских ценностях

Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал политический аналитик, публицист и писатель Валерий Реницэ.

"Несомненно, ограничивая вещание в Молдове информационно-аналитических программ российских телеканалов, представители власти нарушают право граждан на доступ к информации. С другой стороны, у граждан есть доступ к десяткам и сотням источников информации, среди которых и интернет, и спутниковые антенны, посредством которых жители республики смогут беспрепятственно смотреть те программы, которые им нравятся", — отметил Реницэ.

По словам эксперта, запретные меры, которые хотят ввести по отношению к информационным программам российских телеканалов в Молдове представители правящего большинства, могут сыграть обратную роль, то есть привлечь еще больший интерес к контенту этих передач.

"Запрет всегда интригует потенциального получателя информации. Поэтому те люди, которым нравятся такие программы, буду искать способы их посмотреть различными путями. Сегодня никто не может ограничить нас в стремлении получать информацию", — подчеркнул собеседник.

По мнению Валерия Реницэ, программы политического содержания российских СМИ не так влияют на сознание молдавского зрителя, как передачи развлекательного характера, особенно те, которые пропагандируют пошлость в отношениях между мужчиной и женщиной, возводят блуд в основной стиль жизни.

"Если и запрещать что-то к показу в эфире, то как раз такие передачи, которые идут вразрез с нашими православными ценностями, которые пропагандируют блуд. Вместо информационных программ российского телевидения я бы запретил к показу в Молдове, например, "Дом-2", — подытожил собеседник.

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