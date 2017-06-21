Хватает ли Молдове донорской крови

Всемирный день донора крови отмечают 14 июня, а кровь и ее компоненты требуются больным ежедневно. Насколько молдавская медицина обеспечена кровью, в эфире Sputnik Молдова говорит директор национального центра переливания крови Светлана Чеботарь.

"Чтобы мы имели продукты крови в достаточном количестве, должно быть достаточно доноров. Только благодаря этим людям с большим сердцем Национальный Центр переливания крови обеспечен всеми компонентами крови", — сказала Чеботарь.

Эксперт говорит, что потребности молдавской медицины удовлетворены благодаря десяткам тысяч доноров.

"В настоящий момент медицине нужно примерно 80 000 плазмодач, что дает нам возможность обеспечить абсолютно всех больных кровью и ее компонентами. Всего у нас сейчас 65 000 доноров, некоторые из которых сдают кровь несколько раз в год", — резюмировала врач.

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