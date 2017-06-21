Федоров: во Франции беспрецедентное обновление депутатского корпуса

Явка избирателей во втором туре выборов в Национальное собрание Франции, была крайне низкой. При этом и первый тур парламентских выборов неделей ранее прошел при рекордно низкой явке: голосовать пришли меньше половины избирателей — 48,71%. Почему французы вяло реагировали на столь важное политическое событие. Какие сюрпризы преподнес второй тур парламентских выборов во Франции.

Об этом спрашивал журналист Армен Гаспарян гостя студии радио Sputnik Сергея Федорова — политолога, кандидата политических наук, ведущего научного сотрудника Института Европы РАН.

"За всю историю Пятой республики, не было такого как сейчас — чтобы почти две трети избирателей не пошли на второй тур. Причин тут несколько — тут и усталость людей от политики, и жаркая погода, и разочарование избирателя, который не увидел "своих" людей, за кого можно было бы голосовать", — сказал Федоров.

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