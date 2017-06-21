Болгары и гагаузы в Первой мировой: чем славны воины

В июне состоялась презентация книги "Гагаузы и болгары Бессарабии в Первой мировой войне 1914-1918 гг." Автор книги Светлана Капанжи не историк, а экономист, проделала поистине титаническую работу не только в архивах, но и в тесном общении с сотнями потомков жителей юга Молдовы, участвовавших в Первой мировой войне.

В объемном фолианте указаны 6348 имен участников войны, погибших и пропавших без вести, инвалидов, вдов, сирот войны из болгарских и гагаузских сел Бессарабии. В книге свыше 430 фотографий и документов, многие из которых являются уникальными и публикуются впервые.

О том, какими солдатами Первой мировой были выходцы из Молдовы, как сохранить историческую память о тех далеких событиях и о том, как помнить и Первую мировую войну, а не только войну последующую за ней через 21 год, в эфире радиостудии Sputnik Молдова говорит журналист Олег Косых.