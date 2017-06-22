Латвия стала транзитным пунктом для беженцев. Мигранты и беженцы через Латвию едут даже в Россию, а не только в страны Евросоюза. Беженцы, как и местная молодежь, не верят, что в Латвии можно достойно себя реализовать. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказала депутат Европарламента Татьяна Жданок.

"В Латвии единицы зарегистрированных беженцев, первый такой случай был еще в середине 90-х после объявления независимости, когда многие стали нелегалами. Сейчас же сложно привести пример успешного нового жителя Латвии через систему беженцев — все они рассматривают Латвию как транзитную страну", — заявила Жданок.

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