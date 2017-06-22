Возможен ли второй Чернобыль, или зачем Литва разводит панику

Более двадцати лет прошло с момента взрыва четвертого энергоблока на Чернобыльской АЭС, а отголоски той техногенной катастрофы слышны и сегодня. Но речь не идет о последствиях для экологии, а о банальных манипуляциях ситуацией, иногда выходящих за рамки здравого смысла.

Панику начали сеять власти Литвы в связи со строительством на северо-западе Беларуси атомной электростанции, первый энергоблок которой планируют запустить уже в 2019 году.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Под саркофагом Чернобыльской АЭС остается 130 тонн неактивных веществ

Амбициозный проект по строительству Белорусской АЭС начался в 2006 году недалеко от участка государственной границы с Литвой близ городка Островец Гродненской области, но в 50 километрах от Вильнюса. Согласно планам сдачи объекта в эксплуатацию, первый энергоблок новой АЭС должен быть запущен уже в 2019 году, а второй — в 2020.

Основным партнёром Беларуси в проекте по строительству атомной станции стал российский подрядчик "Атомстройпроект", а также госкорпорация "Росатом".

Однако задолго до пуска первых энергоблоков и сдачи станции в эксплуатацию, власти соседней с Беларусью Литвы подняли настоящую панику, которую они обосновывают тем, что строящаяся АЭС нанесет вред экологии в регионе и, в случае аварии, может даже стать вторым Чернобылем.

Российский специалист в области энергетики Борис Марцинкевич в эфире радио Sputnik рассказал о том, почему Литва сеет беспочвенную панику в связи со строительством АЭС в Беларуси.

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