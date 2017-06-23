Как учить истории молдавских детей

Молдавское общество расколото как по геополитическим предпочтениям, так и по оценке событий прошлого. Советский период оценивается гражданами порой диаметрально противоположно. Для одних — это эпоха расцвета "солнечной Молдавии", а для других время — депортаций, подавления инакомыслия и политических свобод.

Как в подобной ситуации — и возможно ли вообще — выработать единую концепцию преподавания истории родного края? Нужно ли толковать те или иные исторические события или историографии не место в 21 веке? Должна ли история обслуживать интересы государства или "лакировать" негативные и страшные моменты прошлого?

На эти вопросы в эфире радиостудии Sputnik Молдова ищут ответы историки Борис Шаповалов и Петр Шорников.

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