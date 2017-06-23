Опрос авторитетной компании IFop, проведенной специально для Sputnik, выявил интересные тенденции мнений граждан в странах Европы.

Почти половина французов 49%, более половины немцев (52%) и итальянцев (57%), а также почти две трети британцев (64%) считают, что в ближайшее время из Евросоюза выйдут одна или несколько стран.

К чему приведет Brexit и какими будут его последствия — об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассуждает политический аналитик, ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, кандидат исторических наук Павел Кандель.

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