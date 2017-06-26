Как распознать фальшивые леевые купюры

На сегодняшний день правоохранительным органам удалось пресечь деятельность фальшивомонетчиков, которые еще несколько лет назад проявляли особую активность.

Конечно, сегодня в денежный оборот не поступает столько фальшивых купюр, как раньше. Но те, которые удалось сбыть преступникам ранее, продолжают ходить по рукам. Ими расплачиваются в магазинах, на рынках, в банках.

С развитием современных печатных технологий преступникам удалось настолько наловчиться в подделывании купюр, что невооруженным глазом их практически невозможно отличить от подлинных.

Корреспондент студии Sputnik Молдова решил выяснить: по каким признакам можно распознать, что вам пытаются сбыть купюру, являющуюся обычной, хоть и хорошо нарисованной бумажкой?

Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дала сотрудница одного из коммерческих банков Ирина Мельниченко.

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