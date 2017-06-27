Начальник управления метеорологии Государственной гидрометеорологической службы ведомства Лидия Трещило рассказала об ожиданиях метеорологов на ближайший период в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

По словам собеседницы, установившаяся температура для конца июня является высокой, но не рекордной.

"Рекордное значение у нас — это 42,4 градуса, которое было зарегистрировано в августе 2012 года. То есть, у нас за сезон температуры в 30 градусов и выше составляют в среднем от 8 до 27 дней, но были годы, когда у нас было и 62 дня с такой температурой", — отметила метеоролог.

По ее словам, по предварительным прогнозам, на смену удушающей жаре после 1 июля придет небольшое похолодание, которое продлится недолго.

"У нас "желтый код" будет действовать по 1 июля. Затем будет период, когда температура несколько снизится, жара спадет. Но затем опять есть вероятность того, что температура повысится. В начале июля температура будет несколько пониженной, но середина июля будет жаркой", — подчеркнула Лидия Трещило.

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