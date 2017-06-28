Встреча Путина и Трампа: что будет обсуждаться

В начале июля на саммите G20 в Германии, по всей видимости, состоится первая встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. При этом в Белом доме два мнения: одни поддерживают решение Трампа провести полноформатную встречу с Путиным, а другие высказываются против. Противники встречи убеждают президента США быть осторожным в общении с российским лидером и дистанцироваться от любых отношений с руководством России.

Но никто не сомневается, что встреча, формат которой еще неизвестен, состоится. Какие именно вопросы будут обсуждать лидеры двух стран, остались ли у США и России точки соприкосновения и общие интересы, и каковы возможные последствия встречи — об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова говорит директор Института стратегического планирования, доктор политических наук, профессор Александр Гусев.

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