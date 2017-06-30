Киртоакэ может быть отстранен от должности на следующей неделе

По мнению собеседника, Дорин Киртоакэ может быть отстранен от должности решением суда по запросу прокуратуры в ответ на его попытки продвинуть своих однопартийцев на пост вице-примаров.

Столичный градоначальник, находящийся под домашним арестом, ранее созвал чрезвычайное заседание мунсовета, на котором предполагалось утвердить двух новых вице-примаров от Либеральной партии. Киртоакэ предложил в качестве своих заместителей Михая Молдовану и Валериу Мунтяну. Оба — действующие вице-председатели Либеральной партии.

"Я предполагаю, что в ответ на действия Киртоакэ на следующей неделе его отстранят от должности, поставят под обвинение. И, в конечном итоге, вопрос в муниципии тоже до сих пор не решен до конца. Потому что по этому делу проходит и Грозаву. А он единственный, кто на сегодняшний день имеет законные полномочия исполнения обязанностей генерального примара", — отметил Гурэу.

По его словам, своего поста в ближайшее время может лишиться и Нистор Грозаву, давший показания против Киртоакэ и утерявший доверие и поддержку ЛП. Гурэу считает, что отставка Грозаву может быть проголосована единогласно всем составом КМС, который, в то же время, создаст ситуацию, при которой назначение либералов Михая Молдовану и Валериу Мунтяну станет невозможным.

В результате создавшейся коллизии примэрия окажется фактически обезглавленной: без генерального примара и его заместителей.

"Поэтому парламент обязан вмешаться в эту ситуацию, потому что по этому делу проходят оба: генеральный примар, который в любой момент может быть отстранен и первый вице-примар, который проходит по тому же делу. А закон гласит четко, что генпримар должен Муниципальному совету предложить кандидатуры вице-мэров. Скажите, как в этой ситуации придет Муниципальный совет к единому мнению?", — подчеркнул Виктор Гурэу.

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