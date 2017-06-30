В Молдове ожидается "красный код" метеоопасности в связи с жарой

Об этом радиостудии Sputnik Молдова сообщила начальник управления метеорологии Государственной гидрометеорологической службы Лидия Трещило.
"Как мы ранее предупреждали, завтра, 1 июля, день будет самым жарким. И в ближайшее время мы уточним код. У нас будет три кода: на севере желтый, в центральных районах оранжевый и на юге красный код. Завтра максимальные температуры будут в пределах от 35 до 40 градусов", — сказала метеоролог.
По ее словам, небольшое похолодание стоит ожидать уже в воскресенье.
"В воскресенье максимальные температуры будут в пределах +26 +31 градуса. А в начале следующей недели вообще будут комфортными: + 22-27. Но такой период продлится недолго", — резюмировала Лидия Трещило.
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