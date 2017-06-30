Почему молдавские дети должны уметь зарабатывать деньги с малолетства

В эфире радиостудии Sputnik Молдова Виктор Степанюк признался, что является сторонником шведской и финской системы образования.

"Школы должны давать больше прагматических знаний в области экономики, предпринимательства, финансов и финансовой политики, в области малого и среднего бизнеса и, безусловно, в области юриспруденции. Эти знания молодые люди должны получать уже с 12-13-14 лет", — считает Степанюк.

По его словам, необходимость формирования в детях прагматизм уже с малолетства диктуют нынешней условия жизни.

"Прагматизм нам сегодня нужен, потому что надо признать, что мы живем в условиях рыночной экономики и внутри страны, и в международных отношениях. Молодой человек должен научиться зарабатывать честно своим трудом. А его этому можно научить уже с 12-13 лет. В таких странах, как Финляндия и Швеция детей учат зарабатывать деньги, не просить их у родителей, а уже в 16 лет научиться зарабатывать", — резюмировал собеседник.

Таким образом, по его мнению, можно будет придать отечественной системе образования больше эффективности.

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