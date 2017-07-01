Потянет ли экономика Молдовы пенсию для жителей Приднестровья

На публичное обсуждение вынесены поправки в пенсионную систему, которые предусматривают получение молдавских пенсий жителями Приднестровья. Власти Молдовы предлагают учитывать трудовой стаж, наработанный приднестровцами, обладающими молдавскими паспортами, после 1 января 1992-го года.

© Sputnik/ Мирослав Ротарь Объединит ли молдавская пенсия Кишинев и Тирасполь

Экономический эксперт Татьяна Ларюшина отметила в интервью Sputnik Молдова, что сам факт появления подобной инициативы — это уже вещь положительная, так как показывает, что происходит обмен информацией между обоими берегами Днестра.

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Объединит ли пенсия Кишинев и Тирасполь, и вообще потянет ли экономика Молдовы пенсии для жителей Приднестровья в эфире радиостудии Sputnik Молдова комментирует экономический эксперт Татьяна Ларюшина.

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