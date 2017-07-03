Легализация однополых браков в Германии и маневры политиков

Парламент ФРГ легализовал однополые браки. Данную инициативу одобрили 393 депутата, 226 проголосовали против, а четверо воздержались.

Канцлер Ангела Меркель продемонстрировала приверженность традиционным ценностям: отдала свой голос против, но в целом итоги голосования поддержала. Меркель заявила, что для нее брак остается союзом мужчины и женщины, но при этом выразила надежду, что после этого решения будет не только больше взаимного уважения, но и больше согласия в обществе.

Таким образом, Меркель оставила себе место для предвыборного маневра, в случае падения популярности, она всегда может перевести стрелки на парламент об этом в эфире радио Sputnik говорит ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин.