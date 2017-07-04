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Анатолий Зайцев
© Photo: gsf.inesnet.ru

Стоит ли бить тревогу: в 2022 году на землю может упасть огромный астероид

Интервью
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В 2022 и 2024 годах Земле могут угрожать огромные астероиды, которые приблизятся к планете на минимальное расстояние. Удастся ли NASA отбить удары из космоса? Ответ на этот вопрос в эфире радио Sputnik дал российский эксперт Анатолий Зайцев.

NASA готовит испытания новой системы защиты от астероидов. Предполагается, что она будет способна менять траекторию "космического гостя" с помощью кинетического удара. Фактически это первый проект, который использует такую технологию. 

Систему намерены опробовать на астероиде, который, как ожидается, приблизится к Земле на минимальное расстояние в октябре 2022 года и в 2024 году.

Стоит ли бить тревогу и готовиться в Апокалипсису? Или человечество готово противостоять серьезным космическим вызовам и угрозам?

Ответ на этот вопрос в эфире радио Sputnik дал генеральный директор некоммерческого партнерства "Центр планетарной защиты" Анатолий Зайцев.

"NASA сейчас проводит важный эксперимент, его значение для глобальной системы планетарной защиты трудно переоценить. Проект не нов, несколько лет назад специалисты осуществляли бомбардировку ядра кометы "Tempel-1". Но астероид будут бомбардировать впервые в истории человечества. Технология этого процесса отработана. Это полет космического аппарата к астероиду, изучение его поверхности, определение точки установки заряда.  Проблема может состоять в том, что масса кинетического удара по объекту в десятки раз меньше веса самого астероида. Поэтому, насколько это будет эффективным, говорить пока рано", — заявил эксперт.  

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Теги:
комета, человечество, апокалипсис, бомбардировка, опасность, бомба, астероид, взрыв, NASA, Анатолий Зайцев, Земля




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