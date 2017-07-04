Самые строгие положения антитабачного закона, вызвавшего столько разночтений в молдавском обществе, вступили в силу более года назад. Однако, как тогда, так и сейчас эксперты и владельцы увеселительных заведений республики утверждают, что исполнение этого закона начало хромать на первой стометровке.

О том, что антитабачный закон работает избирательно и зачастую не затрагивает сильных мира сего из нашей республики, которых нет-нет, да и замечают с сигареткой в фешенебельных ресторанах или барах, журналисты Sputnik Молдова писали неоднократно.

Да и простому кишиневцу или гостю столицы, который вечером в компании друзей зайдет в одно из приличных заведений города, не сложно заметить, что там курят так, что хоть "топор вешай". Почему в некоторых увеселительных заведениях столицы до сих пор "дым коромыслом", несмотря на строгий антитабачный закон, и какую роль в этом играет извечная молдавская проблема — коррупция?

Как в ресторанах дают взятки за то, чтобы там можно было курить?

Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал администратор одного из известных ресторанов города, имя которого мы не называем по причинам его безопасности.

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