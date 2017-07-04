17:15 04 Июля 2017
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Андрей Петрик в студии с администратором ресторана
© Sputnik / RODION PROCA

Дело табак: как в ресторанах дают взятки за возможность покурить

Интервью
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Почему, несмотря на запрет курения в ресторанах и барах, в некоторых увеселительных заведениях "дым коромыслом", и какую роль в этом играет одна из главных проблем Молдовы – коррупция. Об этом на правах анонимности рассказал администратор известного кишиневского ресторана

Самые строгие положения антитабачного закона, вызвавшего столько разночтений в молдавском обществе, вступили в силу более года назад. Однако, как тогда, так и сейчас эксперты и владельцы увеселительных заведений республики утверждают, что исполнение этого закона начало хромать на первой стометровке.

 О том, что антитабачный закон работает избирательно и зачастую не затрагивает сильных мира сего из нашей республики, которых нет-нет, да и замечают с сигареткой в фешенебельных ресторанах или барах, журналисты Sputnik Молдова писали неоднократно. 

Да и простому кишиневцу или гостю столицы, который вечером в компании друзей зайдет в одно из приличных заведений города, не сложно заметить, что там курят так, что хоть "топор вешай". Почему в некоторых увеселительных заведениях столицы до сих пор "дым коромыслом", несмотря на строгий антитабачный закон, и какую роль в этом играет извечная молдавская проблема — коррупция?

Как в ресторанах дают взятки за то, чтобы там можно было курить?

Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал администратор одного из известных ресторанов города, имя которого мы не называем по причинам его безопасности.

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Теги:
антитабачная кампания, взятки, бар, администратор, ресторан, курение, антитабачный закон, штраф, запрет, коррупция, Молдова, Кишинев




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