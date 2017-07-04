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Виктор Жук
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI

Вместо хлеба лозунги: когда жители Молдовы почувствуют плоды евроинтеграции

Интервью
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Прошло три года с момента подписания властями Молдовы Соглашения об Ассоциации с ЕС. Что приобрела, а что потеряла республика при подписании этого документа? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал политолог Виктор Жук

Три года прошло с тех пор, как легким движением пера тогдашний премьер-министр республики Юрий Лянкэ от имени Молдовы подписал Соглашение об Ассоциации с Евросоюзом. Вскоре после этого граждане страны получили безвизовый режим с ЕС и возможность беспрепятственно ездить в туристические вояжи в страны "старого света".

Виктор Степанюк
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
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Однако на протяжение всего декларируемого властями Молдовы внешнеполитического курса сближения с ЕС политики, символизирующие это направление, зачастую выходили к гражданам с весьма амбициозными обещаниями, большинство из которых остались банальной демагогией. Взять хотя бы пример с входившей в АЕИ-1 партией "Альянс Наша Молдова", которая обещала гражданам страны среднюю зарплату в 500 евро, а пенсию в 300 евро.

Между тем, согласно данным целого ряда социологических опросов, проведенных за последний год в республике, число сторонников курса евроинтеграции значительно упало. По данным социологов, число те, кто высказывается за сближение с ЕС едва ли достигает отметки в 40 процентов, в то время, как сторонников сближения с Россией и Евразийским Экономическим Союзом порядка 52 процентов.

Мы решили выяснить: что приобрела, а что потеряла республика при подписании Соглашения об Ассоциации с ЕС, и почувствовали ли жители Молдовы какие-то плоды евроинетграции?

Может ли Молдова не кидаться в крайности и стать уникальным примером в Восточной Европе по выстраиванию партнерских отношений, как с Западом, так и с Востоком, как с Брюсселем, так и с Москвой?  

Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал политолог Виктор Жук. 

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Теги:
проевропейская коалиция, АЕИ-3, реформы, результаты, евроинтеграция, Альянс "Наша Молдова", АЕИ-1, Юрий Лянкэ, Виктор Жук, Евросоюз, Москва, Молдова, Брюссель, Россия, Кишинев




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