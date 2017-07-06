Игорь Додон отозвал Стратегию национальной безопасности

Президент Молдовы Игорь Додон подписал указ об отзыве разработанного еще во время мандата предыдущего главы государства Николае Тимофти проекта Стратегии национальной безопасности и плана и ее реализации.

По мнению Додона он принял это решение, так как содержание этих документов не соответствует значительным изменениям в национальной, региональной и международной сферах безопасности.

О том, почему Игорь Додон не удовлетворен Стратегией национальной безопасности Молдовы, нужна ли нашей стране такая стратегия вообще и что теперь будет с национальной безопасностью, в эфире радиостудии Sputnik Молдова говорит политолог Борис Шаповалов.