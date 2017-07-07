"Чернобыль": кто будет обслуживать Белорусскую АЭС

Президент Беларуси Александр Лукашенко предлагает Литве в будущем вместе эксплуатировать Белорусскую АЭС.

"Нам, Беларуси и Литве, нужна эта станция", — заявил Лукашенко, открывая сессию Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Минске.

В связи с этим он предложил совместно с Литвой строить и эксплуатировать Белорусскую АЭС как белорусско-литовскую станцию с тем, чтобы она обеспечивала обе страны электроэнергией, а если необходимо, то и Польшу, Латвию и Эстонию.

О том, возможно ли это, и в чем плюсы этого предложения — в эфире радио Sputnik рассуждает эксперт, заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.

Скачать приложение для iPhone >>

Скачать приложение для Android >>