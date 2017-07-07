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Адриан Садовник
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI

Молдавский сексолог о том, почему женщины в постели имитируют оргазм

Интервью
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Врач высшей категории, специалист по планированию Семьи Адриан Садовник рассказал о том, почему под одеялом многие женщины вынуждены притворяться и лишь имитировать удовольствие от процесса

Как часто в курилке или при неформальном общении мужчины жалуются друг другу на свою спутницу жизни или пассию, что она, мол, "как бревно", и процесс занятия любовью для нее, скорее — исполнение супружеского долга, а не удовольствие и интимное откровение.

То, что жена или спутница жизни в постели не проявляет чувственности, вовсе не значит, что она не любит своего партнера или спутника жизни. Такое отсутствие огненной страсти в постели может быть вызвано как причинами органического характера, так и различными психологическими комплексами и недугами.

О том, почему многие женщины в постели должны лишь имитировать оргазм, а не придаваться истинной страсти с любимым человеком, в эфире студии Sputnik Молдова рассказал врач-сексолог, специалист по планированию семьи Адриан Садовник.

"Лишь 6-7 процентов женщин в мире — мульти- или полиоргазмичны. Другая часть — 25-50 процентов лишь изредка получают удовольствие от секса. Но большинство женщин вообще не испытывают оргазм. Но здесь важно другое: представительницы прекрасного пола должны получать не физиологическое, а эмоциональное сексуальное удовольствие. Для нервной системы женщины этого вполне достаточно", — заявил сексолог.

По словам специалиста, мужчины, которые понимают, что не смогли довести свою партнершу до экстаза, иногда даже начинают страдать комплексом неполноценности и через некоторое время становятся постоянными пациентами у врачей-психиатров и профессиональных психологов.

Медик утверждает, что на подсознательном уровне женщины думают больше о продолжении рода, а не о получении удовольствий. Именно поэтому многие женщины из гуманных побуждений вынуждены "подыгрывать" своим сексуальным партнерам в постели, наигранными "охами" и "ахами" придавать любимому мужчине уверенность в себе таким образом, чтобы у него не сложилось психологических комплексов в сексе, последствиями которых, по словам Садовника, может стать главный мужской приговор — импотенция. 

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Теги:
импотенция, интимная связь, любовь, мужчины, отношения, женщины, секс, Адриан Садовник, Молдова, Кишинев




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