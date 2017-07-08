Как гражданам Молдовы избежать кишечной инфекции на курортах Болгарии

К большому сожалению, отдых в любимой молдавскими туристами Болгарии в летний сезон может быть испорчен. Заболевание ротавирусом, особенно в июле-августе, является традиционной проблемой на болгарских курортах. Ротавирус является заразным заболеванием и передаётся, как во время общения воздушно-капельным путем, так и через пожатие рук, а также фекально-оральным способом через купание в море или бассейне.

Вместе с тем врачи уверены, что основной способ передачи инфекции всё же пищевой. Теплая температура воды в середине и конце лета является наиболее благоприятной средой для жизни и размножения ротавируса.

О том, как уберечься от инфекции и что делать, если все-таки заболел, в эфире радиостудии Sputnik Молдова говорит эксперт по внешнему туризму, директор одного из туристических агентств Прасковья Кулева.